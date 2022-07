Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schwelbrand in Mehrfamilienhaus in Wardenburg ++ Brennende Zigarette als Ursache ++ Verursacher leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Sonnabend, 16.07.2022, kam es in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oldenburger Straße gegen 18:00 Uhr zu einem Schwelbrand, durch den eine Person leicht verletzt wurde. Nach den bisherigen Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der zu dem Zeitpunkt alleine in der betroffenen Wohnung befindliche 46-Jährige beim Rauchen eingeschlafen ist, die Zigarette dadurch zu Boden fiel und ein Schwelbrand entstand. Die alarmierten Feuerwehren aus Wardenburg und Littel, die mit 55 Einsatzkräften vor Ort waren, evakuierten die Wohnungen des Hauses und löschten den Brand. Der 46-jährige zog sich eine leichte Rauchgasintoxikation zu und wurde zur weiteren Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach Belüftung des Hauses konnten die übrigen Bewohner, die alle unverletzt blieben, zurück in ihre Wohnungen. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell