POL-KS: Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser am Wochenende: Zeugen in Baunatal, Vellmar, Lohfelden und Kassel gesucht

Baunatal, Vellmar, Lohfelden und Kassel:

Am Wochenende ereigneten sich in Stadt und Landkreis Kassel mehrere Einbrüche in Wohnhäuser, zu denen die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei aktuell nach Zeugen suchen. Ob die Taten auf das Konto ein und derselben unbekannten Täter gehen, ist derzeit noch unklar.

Zu dem ersten bei der Polizei gemeldeten Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schwalmweg in Baunatal-Hertingshausen war es am Freitag im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr gekommen. In Abwesenheit der Bewohner hatten die Täter eine Terrassentür des Einfamilienhauses aufgehebelt und in mehreren Räumen nach Wertsachen gesucht. Mit Schmuck und Bargeld ergriffen die unbekannten Einbrecher anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Auch in der Elisabeth-Selbert-Straße in Vellmar hatten sich Unbekannte über eine aufgebrochene Terrassentür Zutritt in ein Einfamilienhaus verschafft. Der Einbruch, bei dem mehrere Schmuckstücke und Münzen erbeutetet wurden, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitag in der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 21:00 Uhr. Die Tatzeit eines weiteren am Freitagabend in Vellmar stattgefundenen Einbruchs lässt sich hingegen genau bestimmen, da eine Bewohnerin zu Hause war und um 22:15 Uhr durch Geräusche auf die ungebetenen Gäste aufmerksam wurde. Sie bekam die Einbrecher, die eine Hintertür des Hauses in der Frommershäuser Straße, nahe der Nordstraße, gewaltsam geöffnet hatten, aber nicht mehr zu Gesicht. Die Täter flüchteten unerkannt mit einer Geldbörse, die sie in der Küche des Hauses vorgefunden hatten.

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße "An der Söhrebahn" in Lohfelden-Ochshausen am Samstag waren unbekannte Täter durchweg brachial vorgegangen. In der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 23:15 Uhr hebelten sie zunächst eine Tür zum Wintergarten auf und schlugen danach die Scheibe einer Terrassentür ein. Auf ihrem Beutezug nahmen die Einbrecher mehrere Schmuckstücke an sich und flüchteten anschließend unerkannt.

Ebenfalls über eine eingeschlagene Scheibe stiegen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Reihenhaus in der Hildebrandstraße in Kassel-Fasanenhof ein. Zuvor hatten die Täter vergeblich versucht, die Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Im Haus durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schränke und Schubladen. Wann genau in der Nacht die Tat stattfand und ob die Täter Beute machten, ist bis dato noch ungeklärt.

Zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe wurde die Kasseler Polizei am gestrigen Sonntagmorgen gerufen. Im Werraweg waren unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, über eine Mülltonne auf ein Garagendach geklettert und hatten anschließend ein Fenster aufgebrochen. Mit einem erbeuteten Portemonnaie ergriffen sie letztlich über das aufgebrochene Fenster die Flucht nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Die weiteren Ermittlungen zu den Einbrüchen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

