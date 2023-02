Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kellereinbrüche bei fünf Häusern in Unterneustadt: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Unterneustadt: Nachdem es bereits in den vergangenen Wochen in Kassel mehrfach zu Einbrüchen in Kellerverschläge in Mehrfamilienhäusern gekommen war, musste die Polizei am Samstag erneut eine Serie solcher Taten im Stadtteil Unterneustadt aufnehmen. In insgesamt fünf Häusern, darunter zwei in der Hafenstraße und jeweils eines in der Jahnstraße, der Körnerstraße und der Wallstraße, war es zu Kellereinbrüchen gekommen. Insgesamt rund 30 Verschläge waren betroffen. Festgestellt wurden die Einbrüche allesamt im Laufe des Samstagmorgens, wobei in vielen Fällen am Freitagnachmittag noch alles in Ordnung gewesen sein soll. Wie die zur Aufnahme der Anzeigen in den fünf Häusern eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, waren die Täter mehrheitlich auf unbekannte Weise in die Mehrfamilienhäuser gelangt und hatten sich dann in die Keller begeben. Dabei brachen sie verschlossene Zugangstüren zu den Kellergeschossen gewaltsam auf. Im weiteren Verlauf brachen sie nahezu alle Kellerräume und -verschläge, die erkennbar nicht leer waren, auf und entwendeten verschiedenste Gegenstände. Unter dem Diebesgut befinden sich bespielweise Fahrräder, ein E-Bike, Werkzeuge und Maschinen, Bekleidung, eine Waschmine oder ein Gefrierfach. Womit die Einbrecher die Beute abtransportierten, ist derzeit noch unklar.

Die Kasseler Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Noch ist unklar, ob die Einbrüche in allen fünf Häuser auch auf das Konto ein und derselben Täter gehen. Die Ermittlungen zu den Kellereinbrüchen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Kassel geführt. Dabei werden auch Zusammenhänge zu vergangenen Fällen und bereits bekannten Verdächtigen solcher Taten intensiv geprüft. Zeugen, die Hinweise auf die Täter der Einbrüche in der Unterneustadt geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

