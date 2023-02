Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hofgeismar-Hümme (Landkreis-Kassel): Pkw verunfallt bei Flucht vor der Polizei

Kassel (ots)

Am Sonntag, 05.02.2023, gg. 03:15 Uhr, fiel einer Streife der Polizeistation Hofgeismar, die im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach einem Raubdelikt eingesetzt war, ein Pkw Audi auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Ortslage von Hofgeismar-Hümme befuhr. Der Fahrzeugführer sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Trotz Anhaltezeichen setzte er mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit seine Fahrt über die B83 in Richtung Hofgeismar-Schöneberg fort. Der Pkw ging der verfolgenden Streife zunächst im Bereich einer Kuppe außer Sicht. Nach Überfahren der Kuppe stellte dann die Streife den verunfallten Pkw im Straßengraben fest. Sofort wurden Erste-Hilfemaßnahmen durch die Polizeibeamten eingeleitet und die drei Fahrzeuginsassen aus dem Pkw befreit. Die drei jungen Männer im Alter von 26 (Fahrer), 25 und 22 Jahren aus Hofgeismar wurden mit schweren, aber nach derzeitigem Stand nicht mehr lebensbedrohlichen Verletzungen, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000EUR. Die Hintergründe für die Flucht sind sind u.a. Gegenstand der Ermittlungen, die gegen den Fahrer wegen der begangenen Verkehrsstraftaten geführt werden. Eine Beteiligung an der Raubstraftat kann nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden. Die Staatsanwaltschaft Kassel wurde in der Nacht in die Ermittlungen eingebunden.

