Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Einbruch in Ladengeschäft

Tabakwaren entwendet worden

Kranenburg (ots)

Am Sonntag (23. Oktober 2022) kam es zwischen 20:41 Uhr und 20:56 Uhr zu einem Einbruch in ein Geschäft an der Straße Am Storchennest in Kranenburg. Zwei bislang unbekannte Täter verschafften sich durch aufhebeln eines Glaselements Zutritt zum Geschäft und entwendeten mehrere Tabakstangen.

Auf einen der beiden maskierten Täter, welcher bei der Tat durch eine Überwachungskamera gefilmt wurde, passt die nachfolgende Täterbeschreibung:

- männlich - schwarze Schuhe und Hose - schwarze Sweat-Jacke mit weißen Logo auf dem Rücken - rote Handschuhe

Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

