POL-KLE: Kleve - Einbruch in Kfz: Radiogerät und Lautsprecher entwendet

Emmerich am Rhein - Hüthum (ots) - Am Montag (17. Oktober 2022) gegen 16:00 Uhr kam es in Emmerich an der Einmündung Weidenstraße / Eltener Straße, zu einem Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Polos hielt verkehrsbedingt an einer Fußgängerfurt, als sich von links ein Moped näherte. Der 16-jährige Fahrer des Mopeds war auf dem Rad- und ...

