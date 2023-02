Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Fahrradgeschäft in Wilhelmshöher Allee: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Fahrradgeschäft im Vorderen Westen in Kassel eingebrochen. Die Täter erbeuteten dabei mehrere Pedelecs im Gesamtwert eines mittleren fünfstelligen Betrags. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 Kasseler Kripo suchen nun nach Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Eine Anwohnerin hatte die eingeschlagene Scheibe des Geschäfts am frühen Samstagmorgen gegen 5:20 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Von den unbekannten Tätern fehlte zu dieser Zeit bereits jede Spur. Wie die am Tatort in der Wilhelmshöher Allee, nahe dem Kirchweg, eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes (KDD) feststellten, hatten die Einbrecher zunächst versucht, die Eingangstür des Geschäfts aufzuhebeln, was jedoch aufgrund vorhandener Sicherungen scheiterte. Anschließend warfen die Unbekannten eine zur Straße gelegene Seitenscheibe des Schaufensters ein und gelangten so in das Geschäft. Aus dem Verkaufsraum erbeuteten die Täter ca. zehn hochwertige Elektrofahrräder. In welche Richtung die Täter flüchteten und womit sie das Diebesgut abtransportierten, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um mindestens zwei Einbrecher gehandelt haben dürfte. Zudem ergaben die ersten Ermittlungen, dass Anwohner in der Nacht zwischen 3:45 Uhr und 4:15 Uhr laute Geräusche gehört hatten, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten.

Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Fahrradgeschäfts gesehen hat und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

