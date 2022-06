POL-NE: Diebe stehlen grauen Mercedes-Benz Sprinter

Neuss (ots) - Eine Frau zeigte bei der Polizei an, im Bereich des Hunde-Freilaufgebiets am Rheinpark von einem Radfahrer belästigend worden zu sein. Die Tat ereignete sich am Freitag (17.06.), um kurz nach 19:00 Uhr. Der Unbekannte sprach die Hundehalterin an, fuhr dann aber zunächst weiter, als die Frau ihn ...

mehr