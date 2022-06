Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Anzeige wegen sexueller Belästigung durch Radfahrer - Polizei bittet um Hinweise auf die Identität des beschriebenen Tatverdächtigen

Neuss (ots)

Eine Frau zeigte bei der Polizei an, im Bereich des Hunde-Freilaufgebiets am Rheinpark von einem Radfahrer belästigend worden zu sein. Die Tat ereignete sich am Freitag (17.06.), um kurz nach 19:00 Uhr. Der Unbekannte sprach die Hundehalterin an, fuhr dann aber zunächst weiter, als die Frau ihn unmissverständlich abwies. Später näherte er sich erneut der Spaziergängerin und schlug ihr auf das Gesäß.

Den Täter beschreibt die Anzeigenerstatterin als jungen Mann (geschätztes Alter 25 Jahre), etwa 180 Zentimeter groß, sehr schlank, beinahe schlaksig, bekleidet mit einem grauen beziehungsweise dunkelgrauen Jogginganzug mit Kapuzenjacke (Kapuze war über den Kopf gezogen). Der Täter der mit einem älteren silbernen Damenrad unterwegs war, hatte dunkle, vermutlich braune Augen und sprach akzentfrei Deutsch.

Gegenüber der Polizei berichtete die angegangene Frau, dass möglicherweise andere Spaziergänger, insbesondere ein Mann mit Hund auf die Situation und ihre lauten Rufe aufmerksam geworden sein könnten.

Das Kriminalkommissariat 11 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

