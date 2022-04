Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Senior von falschen Wasserwerkern bestohlen - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Donnerstagnachmittag (7. April 2022) gegen 17 Uhr klingelten zwei unbekannte Männer in Arbeitskleidung bei einem 80-jährigen Krefelder auf der Kölner Straße (zwischen Von-Ketteler-Straße und Johannes-Blum-Straße) und gaben an, dass es einen Wasserschaden gab und sie nun die Leitungen überprüfen müssen. Eine Person ging daraufhin ins Bad und hantierte am Wasserhahn, während der zweite Mann sich im Flur aufhielt. Nach ein paar Minuten verließen sie dann die Wohnung wieder. Erst am Abend stellte der Senior fest, dass seine Schlüssel aus der Jackentasche entwendet wurden. Der 80-Jährige konnte die Männer nicht näher beschreiben. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de (110)

