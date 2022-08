LPI-G: Vermisstensuche war erfolgreich

Altenburg (ots) - Schmölln: Im Zeitraum vom 02.08. - 03.08.2022 versuchten unbekannte Täter in der Schloßstraße die Tür zu einer Garage gewaltsam zu öffnen. Dazu drückten sie die Plexiglasscheibe des Garagentores ein. Ein Öffnen des Tores gelang jedoch nicht. Allerdings entstand Sachschaden an der betroffenen Tür. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

