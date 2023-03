POL-BOR: Bocholt - Radfahrer und Pedelecfahrer stoßen zusammen

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Petersburg und Parkweg; Tatzeit: zwischen 28.03.2023, 15.00 Uhr, und 29.03.2023, 07.00 Uhr; Zwei Akkuschrauber sowie einen Trennschleifer erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch in einen Betrieb in Gronau-Epe. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang in das Gebäude an der Straße Petersburg. Ebenfalls aufgebrochen haben Täter auch einen ...

mehr