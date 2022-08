POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Sturz zweier Pedelecfahrer

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Samstag (20.08.2022, 14.20 Uhr) ein Motorradfahrer in Ahlen leicht verletzt worden. Ein 22-jähriger Autofahrer war auf der Gemmericher Straße Richtung Im Hövenerort unterwegs. Als er in eine Straßenkreuzung einfuhr, stieß er mit dem von rechts kommenden 61-jährigen Motorradfahrer aus Dortmund zusammen. Der 62-Jährige und seine 60-jährige Mitfahrerin ...

mehr