POL-WAF: Drensteinfurt. Zusammenstoß mit Pferdeanhänger

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Donnerstag (18.08.2022) ein Auto in Warendorf angefahren und ist anschließend geflüchtet. Der grüne Jaguar war zwischen 09.40 Uhr und 11.15 Uhr in einer Parkbucht an der Kapellenstraße gegenüber eines Sportplatzes abgestellt. Ein Unbekannter fuhr vermutlich dagegen und beschädigte ihn hinten links. Hinweise zum Verursacher des Schadens nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon ...

mehr