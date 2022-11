POL-SN: Polizei Schwerin stellt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat

Schwerin (ots) - Am 22.11. wurde ein 52-jähriger Schweriner bei einem versuchten Raubdelikt leicht verletzt. Der Mann ging gegen 18.30 Uhr auf dem Großen Dreesch an der Friedrich-Engels-Straße entlang und wurde dabei kurzzeitig von einer ihm unbekannten Person begleitet. In Höhe der Anne-Frank-Straße versuchte der Unbekannte plötzlich, dem alkoholisierten Deutschen seine mitgeführte Einkaufstasche zu entreißen. ...

mehr