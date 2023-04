Polizei Steinfurt

POL-ST: Lienen, 38-jähriger Motorradfahrer bei Alleinunfall verletzt Ins Krankenhaus

Lienen (ots)

Ein Motorradfahrer aus den Niederlanden ist am Samstag (15.04.23) bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 38-Jährige war mit einer Gruppe von Motorradfahrern gegen 13.15 Uhr auf der Holperdorper Straße in Fahrtrichtung Lengericher Straße unterwegs. Auf Höhe der Straße Am Schoppenhof bog er nach rechts ab, um auf der Holperdorper Straße weiter zu fahren. Dort rutschte das Motorrad aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts weg. Anschließend kippte die Maschine auf die Seite. Der 38-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 500 Euro.

