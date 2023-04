Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke-Steinbeck, Verkehrsunfall, eine Person schwer, vier Personen leicht verletzt Unfallverursacher alkoholisiert

Recke (ots)

Ein 40-jähriger Fahrzeugführer ist auf der Recker Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Gegenverkehr geschleudert. Der Wagen kam im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer. Am Sonntag (16.04.) um 14.10 Uhr fuhr der 40-jährige Mann mit seinem grauen Peugeot 306 auf der Steinbecker Straße (L598) aus Richtung Recke kommend in Richtung Steinbeck. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft von Recke kam der Mann aus Polen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß mit seinem Fahrzeug gegen die Bordsteinkante und geriet in der Folge auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Auto eines 20-jährigen Fahrers aus Hopsten. In dem entgegenkommenden blauen Skoda Octavia befanden sich neben dem Fahrer drei Beifahrer aus Recke, im Alter von 17, 24 und 45 Jahren. Alle Insassen des blauen Skoda wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Fahrer des Peugeots wurde schwer verletzt. Alle fünf Unfallbeteiligten wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Bei dem 40-Jährigen wurde ein positiver Atemalkoholtest durchgeführt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell