Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtgebiet ist es am Weihnachtswochenende zu mehreren Einbrüchen gekommen.

Zwischen Samstag, 24. Dezember, 16 Uhr und Montag, 26. Dezember, 23.15 Uhr haben sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße verschafft. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diversen Schmuck sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag.

Unbekannte sind am Sonntag, 25. Dezember, zwischen 17.25 und 22.20 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mülgaustraße in Odenkirchen eingedrungen. Sie entwendeten ein elektronisches Gerät sowie Münzgeld.

Am Kelzenberger Weg in Odenkirchen verschafften sich Unbekannte am Sonntag, 25. Dezember, zwischen 21 und 23.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Haus, während die Bewohnerin schlief. Als die Besitzerin in der Nacht aufstand, bemerkte sie, dass überall im Haus Licht brannte und mehrere Schubladen und Schränke offenstanden. Außerdem soll gegen 24 Uhr an der Haustür plötzlich jemand Sturm geklingelt haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, in allen drei Fällen um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell