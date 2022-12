POL-MG: 67-jährige Fahrradfahrerin stürzt - Schwer verletzt

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag, 24. Dezember, aus einer Garage am Eselsweg eine Vespa (Piaggio) und ein Mofa (Sachs-Saxonette Classic) entwendet. Außerdem beschädigten die Täter ein dort abgestelltes Auto. Nach Angaben der Besitzerin befanden sich beide Fahrzeuge am Freitagabend um 19 Uhr noch in der Garage. Am Samstagmittag gegen 12 Uhr stellte sie fest, dass die Vespa ...

mehr