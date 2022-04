FW-SE: Einladung zur Jahreshauptversammlung (Vertreter*innen der Presse)

Bad Segeberg (ots) - Am heutigen Freitag, den 08.04.2022 kam es gegen 11:50 Uhr auf der Bundesautobahn 7 zwischen Kaltenkirchen und der Anschlussstelle Henstedt-Ulzburg zu einem Verkehrsunfall, in dem in der Folge mehrere Personenkraftwagen und ein Lastkraftwagen beteiligt waren. Ursächlich war ein Verkehrsunfall zweier PKW, in der Folge dieses kam es zu zwei weiteren ...

mehr