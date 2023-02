Wegberg-Beeck (ots) - Am 10.02.2023 zwischen 13:30 Uhr und 20:45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Haus auf der Friedenstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen wurden Bargeld und Goldmünzen entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr