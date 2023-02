POL-EL: Hilkenbrook - Täter beschädigen ein Fahrzeug und entwenden diverse Gegenstände - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Gestern gegen 13.35 Uhr fuhr der 23-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne die Bentheimer Straße aus Richtung Frensdorfer Ring in Richtung Heideweg. Dabei musste der 23-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was durch den nachfolgenden 15-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades zu spät erkannt wurde und somit auf den Porsche auffuhr. Anschließend flüchtete er über den Radweg in Richtung Heideweg. Der ...

