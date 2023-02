Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Tatverdächtiger nach gewaltsamer Öffnung eines Fahrzeugs im Rahmen der Fahndung festgenommen

Lingen (ots)

Gestern gegen 23.44 Uhr verschaffte sich ein bis dahin unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Straße Brockhauser Weg geparkten schwarzen Opel Corsa. Anschließend wurden diverse Gegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Im Rahmen der Fahndung konnte gegen 23.51 Uhr ein 29-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Der Mann schien stark alkoholisiert zu sein, was durch eine Atemalkoholkontrolle mit 2,07 Promille bestätigt wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

