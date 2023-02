POL-EL: Lingen - Zeugen nach Unfallflucht in der Georgstraße gesucht

Aschendorf (ots) - Gestern in der Zeit von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr, wurde auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in Aschendorf, Bokeler Straße ein grauer Peugeot 208 beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg, Tel.: 04961/926-0 in Verbindung ...

