POL-EL: Nordhorn - 15-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Gestern gegen 13.35 Uhr fuhr der 23-jährige Fahrer eines Porsche Cayenne die Bentheimer Straße aus Richtung Frensdorfer Ring in Richtung Heideweg. Dabei musste der 23-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was durch den nachfolgenden 15-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades zu spät erkannt wurde und somit auf den Porsche auffuhr. Anschließend flüchtete er über den Radweg in Richtung Heideweg. Der 23-Jährige folgte dem Unfallverursacher und konnte ihn innerhalb kürzester Zeit einholen. Anschließend kam es zu einem weiteren Unfall zwischen den Beteiligten. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Der 15-Jährige ist nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis und wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

