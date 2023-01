Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230117-2: Zwei Verdächtige nach Cannabisfund festgenommen

Hürth (ots)

Polizei stellt Drogen und Handys sicher

In Hürth-Efferen hat die Polizei am Montagabend (16. Januar) zwei Männer (18) vorläufig festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, im Besitz von mehreren verkaufsfertigen Einheiten Cannabis gewesen zu sein. Die zuständigen Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei den Festgenommenen um Drogendealer handelt. Beamte stellten das Rauschgift, Bargeld und ein Springmesser sowie drei Handys sicher.

Polizisten bemerkten die zwei Tatverdächtigen gegen 20.15 Uhr an der Bushaltestelle in der Kaulardstraße. Als die Männer den Streifenwagen sahen, trennten sie sich und gingen in unterschiedliche Richtungen. Daraufhin sprachen die Beamten die Beiden an. Als die Polizisten einen der 18-Jährigen durchsuchten, fanden sie ein Smartphone sowie ein Prepaidhandy. Außerdem lag ein Springmesser in seiner Nähe auf dem Boden. Der zweite Tatverdächtige rannte in Richtung Luxemburger Straße weg. In der Rondorfer Straße holten die Beamten ihn ein und stellten eine Plastiktüte mit mehreren Drogenverpackungen sicher, die der 18-Jährige zuvor weggeworfen hatte. Bei der anschließenden Personendurchsuchung fanden die Polizisten zudem Bargeld sowie ein Smartphone.

Beide Tatverdächtigen müssen sich jetzt in einem Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (jus)

