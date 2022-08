Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unbekannter schlug Frau im Kruseweg - Polizei sucht Zeugen

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagabend meldete sich eine 15-Jährige bei der Polizei in Georgsmarienhütte. Das Mädchen teilte den Beatmen mit, gegen 22 Uhr Zeugin einer Körperverletzung geworden zu sein. Demnach habe ein unbekannter Mann im "Kruseweg" eine Frau geschlagen. Trotz einer Absuche des mutmaßlichen Tatortes konnten die Polizisten weder den Täter noch das Opfer antreffen. Nun suchen die Beamten Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Der Täter hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, war dunkel gekleidet und hatte kurze schwarze Haare. Das Opfer ist etwa 40 Jahre alt und trug blondes Haar sowie dunkle Kleidung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte unter 05401/83160 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell