POL-REK: 230117-1: Rentnerin geschubst und beraubt - Zeugen gesucht

Bergheim und Pulheim (ots) - Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Freitagabend (13. Januar) in ein Einfamilienhaus in Bergheim-Glessen eingebrochen sein soll. Gegen 11 Uhr am Samstag (14. Januar) habe die Geschädigte (30) Schuhabdrücke im Hauswirtschaftsraum ihres Hauses in der Straße "Am Senkchen" bemerkt. Nach derzeitigem Sachstand soll ein Unbekannter ein Fenster aufgehebelt und mehrere Räume ...

