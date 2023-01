Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230116-2: Einbrecher erbeuten Schmuck

Bergheim und Pulheim (ots)

Die Polizei fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der am Freitagabend (13. Januar) in ein Einfamilienhaus in Bergheim-Glessen eingebrochen sein soll. Gegen 11 Uhr am Samstag (14. Januar) habe die Geschädigte (30) Schuhabdrücke im Hauswirtschaftsraum ihres Hauses in der Straße "Am Senkchen" bemerkt. Nach derzeitigem Sachstand soll ein Unbekannter ein Fenster aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht haben. Dabei habe er Schmuck erbeutet. Der Mann soll eine schwarze Lederjacke und eine graue Jeanshose sowie eine hellgraue Mütze getragen haben. Videoaufzeichnungen nahmen den Unbekannten gegen 18.30 Uhr im Bereich des Wohnhauses auf.

In Pulheim habe ein Zeuge (63) gegen 12.45 Uhr am Samstag (14. Januar) laute Knackgeräusche aus dem Nachbarhaus in der Straße "Merianweg" gehört. Danach habe er beobachtet, wie ein Unbekannter aus dem Haus in Richtung Wendehammer lief. Dort soll ein weiterer Mann gewartet haben. Ersten Ermittlungen zufolge seien die Beiden danach in einem silbernen Kleinwagen in unbekannte Richtung geflüchtet. Laut Zeugenaussage sind die Männer circa 170 bis 180 Zentimeter groß. Zur Tatzeit sollen beide eine dunkle Jacke und Hose getragen haben.

In beiden Fällen sicherten Polizeibeamte die Spuren am Tatort und nahmen eine Strafanzeige auf.

Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zu beiden Einbrüchen aufgenommen und suchen Zeugen, die Hinweise geben können. Diese nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei im Rhein-Erft-Kreis veröffentlicht im wöchentlichen Rhythmus die gemeldeten Wohnungseinbrüche und Versuche. Bürgerinnen und Bürger haben damit die Möglichkeit, verdächtige Beobachtungen, die sie in der Nähe der Tatorte gemacht haben, der Polizei mitzuteilen. Gleichzeitig fordert die Polizei dazu auf, Verdächtiges sofort über Notruf 110 zu melden und die eigenen vier Wände zu schützen. Mehr Informationen finden Sie unter https://rhein-erft-kreis.polizei.nrw/wohnungseinbruchradar. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell