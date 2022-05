Zollfahndungsamt München

ZOLL-M: Zwei Kilogramm Kokain im Kofferraum

Geiselwind (ots)

Zoll stoppt Drogenschmuggler

Zwei Kilogramm Kokain haben Nürnberger Zollfahnder am 13.05.22 bei der Kontrolle eines 23-jährigen Slowaken in dessen Personenkraftwagen auf dem an der Bundesautobahn 3 gelegenen Autohof Geiselwind gefunden. Mit Kräften des Hauptzollamtes Schweinfurt fand an diesem Tag eine gemeinsame Kontrollaktion statt, zu deren Beginn schon gleich der Fahrer des slowakischen Fahrzeugs auffiel. Das Rauschgift war nicht etwa aufwändig im Fahrzeug versteckt, sondern lediglich in der Mulde des Reserverades verstaut. Da es sich um in zwei Blöcke gepresstes Kokain handelt kann man davon ausgehen, dass es noch nicht mit anderen Stoffen gestreckt wurde und daher einen hohen Wirkstoffgehalt aufweisen könnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Würzburg erfolgte am 14.05.22 die Vorführung vor dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Würzburg, der gegen den 23-jährigen Slowaken Haftbefehl wegen Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz erließ. Die Ermittlungen des Zollfahndungsamtes München, Dienstsitz Nürnberg, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Würzburg dauern an.

