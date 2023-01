Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230116-1: Polizisten stellen mehrere Verdächtige nach Ladendiebstahl

Wesseling (ots)

Seniorin gab entscheidenden Hinweis

Polizisten haben am Samstagnachmittag (14. Januar) vier Tatverdächtige (35, 40, 59, 59) gestellt, die aus einem Geschäft in Wesseling Kleidungsstücke entwendet haben sollen. Sie müssen sich nun in einem Verfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls verantworten. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen.

Eine aufmerksame Zeugin (88) alarmierte gegen 17 Uhr die Polizei. Sie habe beobachtet wie ein Verdächtiger auf einem Parkplatz an der Elsässer Straße immer wieder verschiedene Kleidungsstücke zu einem weißen Auto bringe und dort in Tüten verstauen würde. Der Verdächtige soll sich ständig umgeschaut haben. Im Auto sitze eine weitere Person.

Beamte trafen vor Ort zwei Männer (40, 59) in einem Opel an, zu denen die Beschreibung der Zeugin passte. Sie kontrollierten die Verdächtigen und den Wagen. Dabei stellten sie fest, dass in dem Fahrzeug vier Kinder (5 bis 7) saßen. Zudem befanden sich im Innen- und Kofferraum des Zafiras mehrere große Plastiktüten mit verschiedenen Kleidungsstücken, an denen Sicherungen, Kleiderbügel sowie Preisschilder eines Geschäfts angebracht waren. Während der Kontrolle erschienen zwei Frauen (35, 59) an dem geparkten Auto.

Die Polizisten vernahmen die nunmehr Beschuldigten. Dabei räumte der 40-Jährige ein, die Kleidungsstücke bei einem Laden an der Flach-Fengler-Straße entwendet zu haben. Die 35-Jährige gab an, ihn dabei unterstützt zu haben. Die Uniformierten durchsuchten die beiden Männer und die Frauen sowie den Opel. Die entwendete Ware brachten die Beamten zu dem geschädigten Bekleidungsgeschäft zurück und fertigten eine Strafanzeige. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell