POL-PDKH: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Kreuznach (ots) - In der Zeit von Sonntag, den 30.10.20022, 11.00 Uhr bis Samstag, den 05.11.2022, 19.00 Uhr befanden sich die Eigentümer eines Wohnhauses in der Pfalzstraße in Bad Kreuznach im Urlaub. In diesem Zeitraum wurde in das Anwesen eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hebelten ein Fenster zum Wohnraum auf und gelangten so in das Haus. In dem Anwesen durchwühlten sie sämtliche Schubladen und ...

