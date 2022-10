POL-UN: Kreis Unna - Polizei warnt aktuell vor Hausbesuchen von falschen Bankmitarbeitern

Bergkamen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstnachmittag (18.10.2022) in Bergkamen ist ein Pedelecfahrer schwer verletzt worden. Gegen 17.10 Uhr befuhr der 48-jährige Kamener mit einem Pedelec entgegen der Fahrtrichtung den Geh- und Radweg der Werner Straße in Richtung Kamen. An einer Grundstücksausfahrt beabsichtigte ein 38-jähriger Bergkamener mit seinem Pkw vom Tankstellengelände rechts auf die Werner ...

