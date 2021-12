Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Einbrecher überrascht - 38-Jähriger festgenommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (10.12.2021) nahmen Beamte der Bonner City-Wache nach einem Zeugenhinweis einen mutmaßlichen Einbrecher am Bonner Hofgarten fest:

Zur Tatzeit gegen 02:35 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge verdächtige Geräusche an der Haustüre eines Mehrparteienhauses Am Hofgarten wahrgenommen. Er beobachtete den mutmaßlichen Einbrecher und meldete seine Feststellungen dem Polizeinotruf. Mehrere sofort entsandte Streifenwagenbesatzungen stellten den 38-Jährigen kurz darauf in unmittelbarer Tatortnähe. Bei ihm fanden die Beamten außerdem Einbruchwerkzeuge.

Wie sich bei einer Nachschau herausstellte, war der Mann durch das Aufhebeln zweier Türen in den Keller des Mehrparteienhauses gelangt. Auch an der Haustüre eines Nachbarhauses waren frische Aufbruchspuren festzustellen.

Der 38-Jährige, der nach ersten Ermittlungen bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist und derzeit über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm das Kriminalkommissariat 13 am Freitagmorgen die weiteren Ermittlungen gegen ihn. Diese dauern derzeit noch an.

Erneut führte der schnelle Hinweis eines aufmerksamen Zeugen zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

