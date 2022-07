POL-PPRP: Mit E-Scooter Unfall verursacht

Speyer (ots) - Ein 26-Jähriger brach am Dienstag (26.07.2022), gegen 0.40 Uhr, in eine Wohnung in der Wormser Landstraße in Speyer ein. In der Wohnung traf er auf die Bewohner, worauf er die Flucht zu Fuß ergriff. Mit Hilfe von Zeugen konnte der 26-Jährige in einem Parkhaus in der Bahnhofstraße festgestellt werden, wo er sich unter einem Auto versteckte und eine ungeladene Schreckschusswaffe in der Hand hielt. Der Mann war zuvor in der Johannesstraße auffällig ...

