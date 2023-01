Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Einbruch in Café

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag kam es zwischen 20:00 Uhr und 23:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Café in der Poststraße in Böblingen. Bislang unbekannte Personen verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell