POL-LB: Marbach am Neckar: Schwerer Diebstahl aus Pkw im Ziegelhüttenweg

Ludwigsburg (ots) - Aus noch unbekannter Ursache geriet am Sonntag gegen 04:00 Uhr eine Parkbank auf einer Grünfläche im Bereich Lilienweg in Magstadt in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Magstadt rückte mit zwei Fahrzeugen und 11 Wehrleuten an und konnte das Feuer vollständig löschen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Maichingen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung ...

