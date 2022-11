POL-MA: Mannheim-Käfertal: mehrere Sachbeschädigungen an parkenden Fahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Wieblingen (ots) - Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte zwischen Freitagabend, den 11.11.2022, 19 Uhr, und Montagmorgen, den 14.11.2022, 11 Uhr, in einen Kindergarten in Heidelberg-Wieblingen einzubrechen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro. Hinweise auf die Täterschaft ...

