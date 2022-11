Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Wieblingen: Zeugen gesucht nach versuchtem Einbruch in Kindergarten

Heidelberg-Wieblingen (ots)

Eine bislang unbekannte Täterschaft versuchte zwischen Freitagabend, den 11.11.2022, 19 Uhr, und Montagmorgen, den 14.11.2022, 11 Uhr, in einen Kindergarten in Heidelberg-Wieblingen einzubrechen. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Hinweise auf die Täterschaft sind bislang nicht bekannt. Der Polizeiposten Heidelberg-Wieblingen bittet Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Wallstraße gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06221 830740 zu melden.

