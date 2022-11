Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: E-Scooter-Fahrer drängt Radfahrerin ab und flüchtet - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Mannheim (ots)

Am Samstagmorgen gegen 03:45 Uhr befuhr eine 51-jährige Radfahrerin die Friedrich-Ebert-Brücke in Richtung Renz Straße, als sie von einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer abgedrängt wurde. In der Folge stürzte die 51-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne Erste Hilfe zu leisten und seine Pflichten nachzukommen.

Der Verkehrsdienst Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend nach Zeugen, die Angaben zu dem E-Scooter-Fahrer machen können sowie den Unfallhergang beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Tel.: 0621/ 174-4222 zu melden.

