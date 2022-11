POL-MA: Mannheim-Rheinau: 74-Jähriger aus Mannheim vermisst - Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Mannheim-Oststadt (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der Augustaanlage. Um kurz nach 1:20 Uhr fuhr der 51-jährige Fahrer eines mit insgesamt vier Personen besetzten VW an der Einmündung zur Otto-Beck-Straße in die Kreuzung ein, wo er offenbar die Vorfahrt eines ...

mehr