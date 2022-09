POL-KN: (Winterspüren, Lkr. Konstanz) Lebensmittelautomat beschädigt

Konstanz (ots) - In der Max-Stromeyer-Straße ist es am Donnerstagmittag zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Gegen 13 Uhr teilten Bewohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Keller des Wohnhauses mit. Die mit 35 Mann ausgerückte Konstanzer Wehr stellte vor Ort einen Brand in einem Kellerabteil fest, der jedoch schnell gelöscht werden konnte. Verletzt wurde niemand. Aufgrund Atemnot untersuchte der ...

