Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Einbruch in Einfamilienhaus Auf Hofgelände in Waltrup

Altenberge (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (15.04.23) in ein Einfamilienhaus auf einem Hofgelände in der Bauerschaft Waltrup eingebrochen. Das Gelände befindet sich an der Anschrift Waltrup, an der Kreuzung Klosterweg/Rüschhausweg. Der Spurenlage zufolge hebelten die Täter die Terrassentür zum Haus auf. In den Räumen durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Diebesgut. Die Einbrecher stahlen einen kleinen Tresor, der an einer Wand befestigt war. Darin befanden sich Wertsachen, unter anderem Goldschmuck. Die Bewohner des Einfamilienhauses waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause. Auf dem Hofgelände befinden sich weitere Wohnungen. Zeugen stellten am Samstag gegen 13.00 Uhr den Einbruch fest. Am Vormittag, gegen 10.00 Uhr, hatte ein Zeuge einen schwarzen SUV kleinerer Bauart auf dem Gelände beobachtet. Ob es sich dabei um das Tatfahrzeug handelt, ist unklar. Die Polizei Ibbenbüren ermittelt zu diesem Einbruchsdiebstahl und nimmt weitere Hinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell