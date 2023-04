Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, mehrere Autos aufgebrochen Jeweils Scheiben eingeschlagen

Greven (ots)

In der Innenstadt sind zwischen Donnerstag (13.04.23) und Samstag (15.04.23) mehrere Autos aufgebrochen worden. An der Bismarckstraße schlugen Unbekannte die Fensterscheibe der Fahrertür eines grauen 3er BMWs ein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (14.04.23), 21.00 Uhr, und Samstag, 01.50 Uhr. Aus dem Wagen, der in Höhe des Marktkaufs in einer Einmündung der Bismarckstraße parkte, wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts entwendet. An der Pfarrer-Mersmann-Stiege schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines blauen VW Golfs ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist unklar. Die eingeschlagene Scheibe wurde am Freitag gegen 15.00 Uhr festgestellt. Angaben zum genaueren Tatzeitraum liegen nicht vor. Ebenfalls an der Pfarrer-Mersmann-Stiege, in der Zeit zwischen Donnerstag, 21.00 Uhr, und Freitag, 07.30 Uhr, wurde die Seitenscheibe eines schwarzen VW Tourans eingeschlagen. Die Mittelkonsole wurde geöffnet. Jedoch wurde nichts gestohlen. Bei einem Autoaufbruch an der Goerdelerstraße ist das Diebesgut bislang unbekannt. Dort zerstörten Unbekannten zwischen Donnerstag gegen Mitternacht und Freitag, 21.40 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines schwarzen Nissan Qashqais. Der Wagen parkte nahe des Ostrings. Die Polizei ermittelt zu diesen Autoaufbrüchen. Die Tatorte liegen jeweils nur wenige hundert Meter auseinander. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die etwas mitgekommen haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell