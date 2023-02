Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfallflucht ohne Führerschein

Koblenz (ots)

Am Samstag, den 11.02.2023 gegen 14 Uhr erschien ein 29-jähriger Geschädigter auf der Wache der Polizei Koblenz. Er gab an, dass es soeben zu einer Verkehrsunfallflucht im Kreisel am Saarplatz gekommen sei. Er habe diesen mit seinem Auto befahren und musste verkehrsbedingt abbremsen, als ihm ein Pkw hinten auffuhr.

Nach einem kurzen Gespräch mit dem Unfallverursacher, der angab, seine Frau dringend ins Krankenhaus fahren zu müssen, war man sich einig, dass der Geschädigte ihm einfach bis dahin folgen solle. Als beide in ihre Autos stiegen, fuhr der Unfallgegner jedoch so schnell davon, dass es dem 29-Jährigen nicht gelang, Anschluss zu halten.

Da ihm das Kennzeichen bekannt war, konnten die Einsatzkräfte den Beschuldigten am Abend im Bereich der Innenstadt erneut mit seinem Pkw kontrollieren. Hier kristallisierte sich ein anderer Grund für seine Flucht heraus als der genannte: Der 25-Jährige hatte seinen Führerschein am Vorabend an die Bußgeldstelle geschickt und damit sein einmonatiges Fahrverbot angetreten. Gegen den Beschuldigten wurden daher zwei Strafanzeigen erfasst: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

