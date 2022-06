Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ohne Führerschein mit gestohlenem Kleinkraftrad unterwegs

Arnstadt (ots)

Samstagnacht gegen 01:25 Uhr kontrollierte die Polizei in der Hersfelder Straße in Arnstadt einen 31-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades der Marke Generic Motor, da an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle des Kleinkraftrades wurde bekannt, dass dieses als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der amtsbekannte 31-jährige Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der durchgeführte Drogentest verlief positiv auf den Konsum von Amphetamin und Methamphetamin. Bei dem 31-Jährigen wurde die Blutentnahme angeordnet und im IKK Arnstadt durchgeführt. Das Kleinkraftrad wurde sichergestellt und an den Besitzer übergeben. Gegen den amtsbekannten Fahrer wurden Anzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Einfluss berauschender Mittel und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. Wie der junge Mann in den Besitz des Kleinkraftrades gekommen ist wird derzeit ermittelt. (dl)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell