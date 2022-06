LPI-GTH: Randalierer in Baustelle

Gotha (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde die Polizei Gotha zu einer Bedrohung in der Gothaer Innenstadt gerufen. Nach einer vorangegangenen Streitigkeit holte ein 33-Jähriger afghanischer Mitbürger offensichtlich ein Messer und bedrohte damit zwei Personen in einer Bar. Zu einem körperlichen Übergriff kam es nicht. Der 33-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle der ...

mehr