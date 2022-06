Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Passanten bedroht

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags wurde die Polizei Gotha zu einer Bedrohung in der Gothaer Innenstadt gerufen. Nach einer vorangegangenen Streitigkeit holte ein 33-Jähriger afghanischer Mitbürger offensichtlich ein Messer und bedrohte damit zwei Personen in einer Bar. Zu einem körperlichen Übergriff kam es nicht. Der 33-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle der Landespolizeiinspektion Gotha verbringen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Das Messer wurde sichergestellt, eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. (dg)

