POL-PPKO: Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall auf dem Zubringer zur Südbrücke - Fahrer verstorben

Koblenz (ots) - Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls auf dem Zubringer zur Südbrücke Koblenz ist diese derzeit in Fahrtrichtung Lahnstein/Westerwald gesperrt. Die Unfallaufnahme dauert an. Wir berichten nach. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle EPHK Jürgen Fachinger Telefon: 0261-103-2014 E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pp.koblenz Pressemeldungen der Polizei ...

