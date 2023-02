POL-PPKO: Aktueller Vollbrand einer Scheune

Koblenz (ots) - Am Freitag, 10.02.2023, ereignete sich in Koblenz auf der Zufahrt zur B 327 gegen 09:00 Uhr ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Der 33-jährige Fahrzeugführer aus Koblenz befuhr mit seinem Skoda die B 327 von der Koblenzer Innenstadt kommend in Fahrtrichtung Lahnstein. Im Bereich einer Kurve ...

